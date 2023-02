Ausblick: Lantronix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lantronix präsentiert in der am 09.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,027 USD. Dies würde einer Verringerung von 73,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lantronix 0,100 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,285 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 142,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 129,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at