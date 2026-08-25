Ausblick: Lantronix präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lantronix präsentiert in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lantronix in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 30,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 28,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,113 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,290 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 120,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 122,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at