Ausblick: Lantronix präsentiert Quartalsergebnisse

Lantronix äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,028 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,9 Millionen USD – ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lantronix 31,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 125,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 122,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at