Lantronix Aktie
WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lantronix präsentiert Quartalsergebnisse
Lantronix präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,043 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,290 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 122,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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