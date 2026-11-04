LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Analysten vor Bilanz 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wie LANXESS mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

LANXESS wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,007 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,890 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,44 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,394 EUR je Aktie, gegenüber -6,680 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 5,76 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 5,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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09:14 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:30 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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LANXESS AG 14,28 16,95% LANXESS AG

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