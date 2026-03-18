LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Bilanz im Fokus 18.03.2026 07:09:00

Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LANXESS wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

LANXESS gibt am 19.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,816 EUR gegenüber -0,740 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,55 Prozent auf 1,30 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,428 EUR je Aktie, gegenüber -2,050 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,76 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,37 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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