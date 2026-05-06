Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LANXESS wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,321 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,660 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

LANXESS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,680 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 5,81 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 5,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at