Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie
WKN DE: A2ACA5 / ISIN: CNE1000023Q8
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) äußert sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 CNY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,75 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,729 CNY je Aktie, gegenüber 0,500 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,77 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 22,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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