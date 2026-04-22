Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,325 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) -0,150 CNY je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 6,38 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) 6,13 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,929 CNY im Vergleich zu 0,680 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 22,50 Milliarden CNY, gegenüber 22,30 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at