Larsen & Toubro Infotech Aktie

WKN DE: A2AQKF / ISIN: INE214T01019

18.01.2026 07:01:06

Ausblick: Larsen Toubro Infotech legt Quartalsergebnis vor

Larsen Toubro Infotech wird am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 47,76 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Larsen Toubro Infotech 36,65 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 34 Analysten von einem Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 107,29 Milliarden INR gegenüber 96,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 184,56 INR, während im vorherigen Jahr noch 155,29 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 418,98 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 380,08 Milliarden INR waren.

Aktien in diesem Artikel

Larsen & Toubro Infotech Ltd 6 307,75 4,61% Larsen & Toubro Infotech Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

