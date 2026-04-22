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WKN DE: A2AQKF / ISIN: INE214T01019

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Larsen Toubro Infotech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Larsen Toubro Infotech lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 47,44 INR je Aktie gegenüber 38,10 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 32 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 112,25 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Larsen Toubro Infotech einen Umsatz von 97,72 Milliarden INR eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 180,11 INR im Vergleich zu 155,29 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 40 Analysten durchschnittlich bei 423,99 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 380,08 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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