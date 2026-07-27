Ausblick: Larsen Toubro präsentiert Quartalsergebnisse

Larsen Toubro veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,288 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,26 Prozent auf 7,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Larsen Toubro noch 7,44 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 1,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 33,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 32,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at