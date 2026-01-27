Larsen & Toubro Aktie

Larsen & Toubro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895354 / ISIN: USY5217N1183

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Larsen Toubro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Larsen Toubro stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,38 Prozent auf 8,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Larsen Toubro noch 7,66 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 33,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Larsen & Toubro Ltd.

Analysen zu Larsen & Toubro Ltd.

Larsen & Toubro Ltd. 34,00 1,19% Larsen & Toubro Ltd.

