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WKN: 895354 / ISIN: USY5217N1183

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Larsen Toubro vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Larsen Toubro wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,339 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,57 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 33,24 Milliarden USD, gegenüber 32,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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