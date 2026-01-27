Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Las Vegas Sands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Las Vegas Sands wird sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,768 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,92 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,69 Milliarden USD, gegenüber 11,30 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
