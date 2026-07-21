Ausblick: Las Vegas Sands präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Las Vegas Sands gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,757 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Las Vegas Sands noch ein Gewinn pro Aktie von 0,660 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Las Vegas Sands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD, gegenüber 2,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 14,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at