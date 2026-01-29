Ausblick: Lasertec legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lasertec wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 219,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 381,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 57,83 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 37,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 784,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 938,61 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 212,83 Milliarden JPY, gegenüber 251,48 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at