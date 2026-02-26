Lassila & Tikanoja Aktie
Ausblick: Lassila Tikanoja präsentiert Quartalsergebnisse
Lassila Tikanoja wird am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,027 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lassila Tikanoja noch -0,560 EUR je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 233,5 Millionen EUR – ein Plus von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lassila Tikanoja 194,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,205 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,050 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 661,4 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 770,7 Millionen EUR.
