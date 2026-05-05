Lassila & Tikanoja Aktie
WKN DE: A42051 / ISIN: FI4000592464
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lassila Tikanoja stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lassila Tikanoja wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,024 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 73,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,34 Prozent auf 87,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lassila Tikanoja noch 175,5 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,245 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,23 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,5 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 346,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Lassila Tikanoja stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Lassila Tikanoja gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Lassila Tikanoja präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Lassila Tikanoja stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shs
|2,36
|-1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.