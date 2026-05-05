Lassila & Tikanoja Aktie

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WKN DE: A42051 / ISIN: FI4000592464

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lassila Tikanoja stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lassila Tikanoja wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,024 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 73,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,34 Prozent auf 87,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lassila Tikanoja noch 175,5 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,245 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,23 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 350,5 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 346,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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