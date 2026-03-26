Lassonde Industrie a Aktie

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WKN DE: A0MKD6 / ISIN: CA5179071017

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Lassonde Industries A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lassonde Industries A gibt am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,93 CAD gegenüber 3,97 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,85 Prozent auf 759,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Lassonde Industries A noch 738,1 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 21,20 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 16,73 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,93 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,60 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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