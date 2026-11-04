Ausblick: Lassonde Industries A präsentiert Quartalsergebnisse

Lassonde Industries A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,34 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,40 CAD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 723,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 722,1 Millionen CAD aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,35 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,94 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,90 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net