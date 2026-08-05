Ausblick: Lassonde Industries A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lassonde Industries A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,10 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,03 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,51 Prozent auf 746,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 742,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,94 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 21,94 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,99 Milliarden CAD, gegenüber 2,93 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at