Ausblick: LATAM Airlines Group legt Quartalsergebnis vor

LATAM Airlines Group stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass LATAM Airlines Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll LATAM Airlines Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LATAM Airlines Group 3,25 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 17,14 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at