Ausblick: LATAM Airlines Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LATAM Airlines Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,33 USD je Aktie gegenüber 0,830 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,87 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 17,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,21 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at