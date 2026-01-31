Latent View Analytics Aktie
ISIN: INE0I7C01011
|
31.01.2026 07:01:06
Ausblick: Latent View Analytics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Latent View Analytics präsentiert am 01.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Latent View Analytics 2,03 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Latent View Analytics nach den Prognosen von 3 Analysten 2,80 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,28 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR im Vergleich zu 8,45 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 10,53 Milliarden INR, gegenüber 8,48 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
