Latham Group Aktie
WKN DE: A3CM1F / ISIN: US51819L1070
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Latham Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Latham Group lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Latham Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 95,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,076 USD, gegenüber -0,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 541,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 508,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
