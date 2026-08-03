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WKN DE: A3CM1F / ISIN: US51819L1070

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Latham Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Latham Group wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,161 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Latham Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 188,4 Millionen USD im Vergleich zu 172,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,194 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 590,4 Millionen USD, gegenüber 545,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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