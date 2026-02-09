Lattice Semiconductor Aktie

Lattice Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lattice Semiconductor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lattice Semiconductor wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,317 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 164,17 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 21,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lattice Semiconductor einen Umsatz von 117,4 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 0,440 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 520,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 509,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lattice Semiconductor Corp. 72,62 -0,52% Lattice Semiconductor Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

