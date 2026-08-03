Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lattice Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse

Lattice Semiconductor wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,445 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lattice Semiconductor ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 49,66 Prozent auf 185,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 124,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 762,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 523,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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