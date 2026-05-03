Ausblick: Lattice Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lattice Semiconductor präsentiert in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

14 Analysten schätzen, dass Lattice Semiconductor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Lattice Semiconductor 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 164,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lattice Semiconductor 120,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 698,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 523,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at