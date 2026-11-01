Lattice Semiconductor Aktie

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WKN: 878255 / ISIN: US5184151042

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lattice Semiconductor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lattice Semiconductor wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,554 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2670,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Lattice Semiconductor 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 255,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 91,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lattice Semiconductor 133,4 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 921,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 523,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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