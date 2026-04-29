Ausblick: Laureate Education A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Laureate Education A wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Laureate Education A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,243 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Laureate Education A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 265,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 236,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at