Ausblick: Laureate Education A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Laureate Education A wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,783 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Laureate Education A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 527,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,50 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,92 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,69 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,57 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at