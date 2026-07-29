Ausblick: Laureate Education A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Laureate Education A wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,964 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Laureate Education A 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,91 Prozent auf 607,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Laureate Education A noch 524,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at