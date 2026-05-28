Laurentian Bank of Canada Aktie
WKN: 910216 / ISIN: CA51925D1069
|
28.05.2026 07:01:06
Ausblick: Laurentian Bank of Canada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Laurentian Bank of Canada wird am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,656 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 57,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 243,4 Millionen CAD gegenüber 572,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 CAD, gegenüber 2,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 994,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laurentian Bank of Canada
|
07:01
|Ausblick: Laurentian Bank of Canada präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Laurentian Bank of Canada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Laurentian Bank of Canada
Aktien in diesem Artikel
|Laurentian Bank of Canada
|24,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow stabil -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.