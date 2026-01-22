Ausblick: Laurus Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Laurus Labs wird am 23.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,68 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Laurus Labs 1,71 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,90 Milliarden INR – ein Plus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Laurus Labs 14,15 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,65 INR im Vergleich zu 6,65 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 66,37 Milliarden INR, gegenüber 55,54 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at