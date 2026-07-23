Ausblick: Laurus Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Laurus Labs präsentiert in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 18,35 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,36 INR im Vergleich zu 16,47 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 78,71 Milliarden INR, gegenüber 68,13 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at