Ausblick: Laurus Labs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Laurus Labs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 4,97 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,34 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,08 Milliarden INR – ein Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Laurus Labs 17,20 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,19 INR, gegenüber 6,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 68,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 55,54 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at