Ausblick: Lawson Products legt Quartalsergebnis vor

Lawson Products gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 489,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 478,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,180 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at