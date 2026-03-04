Lawson Products Aktie
WKN: 860437 / ISIN: US5207761058
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Lawson Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lawson Products öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lawson Products in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 496,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 480,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,99 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,80 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lawson Products Inc.
|
04.03.26
|Ausblick: Lawson Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Lawson Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Lawson Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25