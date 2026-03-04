Ausblick: Lawson Products stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lawson Products öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lawson Products in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 496,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 480,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,99 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,80 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at