Ausblick: Lazard legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lazard gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,690 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 821,7 Millionen USD gegenüber 853,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,74 Prozent.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,96 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at