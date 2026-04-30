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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lazard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lazard lädt am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,507 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,46 Prozent verringert. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 679,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 707,4 Millionen USD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,40 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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