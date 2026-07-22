Ausblick: Lazard veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lazard präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,338 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lazard in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 736,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 813,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at