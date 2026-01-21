Ausblick: Le Travenues Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Le Travenues Technology wird am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,530 INR je Aktie gegenüber 0,400 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,57 Prozent auf 3,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Le Travenues Technology noch 2,42 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 INR, während im vorherigen Jahr noch 1,56 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,83 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,14 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at