ISIN: INE0HV901016

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Le Travenues Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Le Travenues Technology wird am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,530 INR je Aktie gegenüber 0,400 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,57 Prozent auf 3,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Le Travenues Technology noch 2,42 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 INR, während im vorherigen Jahr noch 1,56 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,83 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 9,14 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Le Travenues Technology Limited Registered Shs

Analysen zu Le Travenues Technology Limited Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Le Travenues Technology Limited Registered Shs 239,50 6,73% Le Travenues Technology Limited Registered Shs

