Ausblick: Le Travenues Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Le Travenues Technology wird am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,660 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,49 Prozent erhöht. Damals waren 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,84 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,20 Milliarden INR aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 INR, gegenüber 1,56 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 12,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 9,14 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at