Le Travenues Technology Aktie
ISIN: INE0HV901016
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Le Travenues Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Le Travenues Technology veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,800 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Le Travenues Technology 0,490 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,92 Prozent auf 3,77 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,27 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,75 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,32 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,28 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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