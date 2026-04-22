Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Leader Harmonious Drive Systems A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,170 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Leader Harmonious Drive Systems A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 168,5 Millionen CNY im Vergleich zu 111,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,681 CNY je Aktie, gegenüber 0,330 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 570,9 Millionen CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 385,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at