Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Leader Harmonious Drive Systems A wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,180 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 63,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 CNY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Leader Harmonious Drive Systems A nach den Prognosen von 2 Analysten 140,1 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,0 Millionen CNY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,690 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 863,7 Millionen CNY, nachdem im Vorjahr 569,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at