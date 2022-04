Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A präsentiert Quartalsergebnisse

Leader Harmonious Drive Systems A stellt am 22.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,440 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 193,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 147,5 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 116,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,59 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,680 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 457,1 Millionen CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 216,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at