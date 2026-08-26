Leader Harmonious Drive Systems a Aktie

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WKN DE: A2QRYN / ISIN: CNE1000043F9

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Leader Harmonious Drive Systems A wird am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,280 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Leader Harmonious Drive Systems A 0,180 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 48,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 227,0 Millionen CNY gegenüber 153,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,690 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 907,7 Millionen CNY aus im Gegensatz zu 569,0 Millionen CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

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