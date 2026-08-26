Leader Harmonious Drive Systems a Aktie
WKN DE: A2QRYN / ISIN: CNE1000043F9
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Leader Harmonious Drive Systems A wird am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,280 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 55,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Leader Harmonious Drive Systems A 0,180 CNY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 48,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 227,0 Millionen CNY gegenüber 153,4 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,690 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 907,7 Millionen CNY aus im Gegensatz zu 569,0 Millionen CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Leader Harmonious Drive Systems A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Leader Harmonious Drive Systems A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.